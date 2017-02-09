Омская область вошла в топ регионов с самыми длинными заборами
Общество  •   9 февраля 2017, 10:45  •  печать

Омская область вошла в топ регионов с самыми длинными заборами

Автор: Артем Кримин

Аналитики компании "Яндекс" посчитали общую длину заборов в российских регионах.

Возможность добавлять заборы появилась на Народной карте "Яндекса" в мае 2016 года. С этого месяца народные картографы нанесли на карту Омской области в общей сложности 913 километров заборов, что позволило региону занять третье место в топе.

- 913 километров - это больше, чем расстояние по прямой от Омска до Екатеринбурга, - сообщила региональный представитель компании "Яндекс" Ольга Молодан. - По суммарной длине заборов, добавленных народными картографами, Омская область заняла третье место среди российских регионов. Больше - только в Москве и Московской области.

Отмечается, что средняя длина одного забора в Омской области составляет чуть больше 200 метров. Это значение примерно одинаково для большинства регионов России.

r Теги  •  #забор #Омская область #топ #Яндекс

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