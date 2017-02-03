Сотрудник омского ТЮЗа добился выплаты полугодовой зарплаты через суд
Общество  •   3 февраля 2017, 10:40, последнее обновление 3 февраля 2017, 10:44  •  печать

Сотрудник омского ТЮЗа добился выплаты полугодовой зарплаты через суд

Автор: Варвара Козловская

Омский областной суд частично удовлетворил апелляционную жалобу работника омского ТЮЗа Романа Пожидаева, которого сократили в прошлом году.

В Омском областном суде принято решение частично удовлетворить апелляцию сотрудника ТЮЗа Романа Пожидаева, который был официально уволен из-за массовых сокращений.

Согласно решению суда в апелляционной инстанции, ТЮЗ должен официально восстановить в должности Романа Пожидаева, выплатить ему неустойку за время вынужденного прогула, а также возместить издержки на услуги юриста и компенсировать моральный ущерб.

Напомним, Роман Пожидаев пришёл в театр в конце января 2016 года на должность завхоза с испытательным сроком, но через две недели, как он рассказал в одном из интервью, в связи с сокращением бюджета его должность тоже сократили. А так как он находился на испытательном сроке, ему предложили написать заявление по собственному желанию. Его уволили через месяц как не прошедшего испытательный срок, но через суд он сумел восстановиться в должности. Однако 31 мая, за два месяца, он вновь был уведомлен об увольнении. В ноябре Пожидаев направил в Министерство культуры РФ, президенту Владимиру Путину, а также в прокуратуру России петицию с просьбой отправить в отставку художественного руководителя театра Владимира Золотаря.

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r Теги  •  #Владимир Золотарь #Омский областной суд #петиция #сокращение #ТЮЗ

Комментарии

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Вита Сергеева  •  3 февраля 2017, 11:09

Закон на стороне истца, поэтому и решение в его пользу, пусть и частично. Зачем принимать на работу, зная о скором сокращении?

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