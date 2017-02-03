Сотрудник омского ТЮЗа добился выплаты полугодовой зарплаты через суд

В Омском областном суде принято решение частично удовлетворить апелляцию сотрудника ТЮЗа Романа Пожидаева, который был официально уволен из-за массовых сокращений.

Согласно решению суда в апелляционной инстанции, ТЮЗ должен официально восстановить в должности Романа Пожидаева, выплатить ему неустойку за время вынужденного прогула, а также возместить издержки на услуги юриста и компенсировать моральный ущерб.

Напомним, Роман Пожидаев пришёл в театр в конце января 2016 года на должность завхоза с испытательным сроком, но через две недели, как он рассказал в одном из интервью, в связи с сокращением бюджета его должность тоже сократили. А так как он находился на испытательном сроке, ему предложили написать заявление по собственному желанию. Его уволили через месяц как не прошедшего испытательный срок, но через суд он сумел восстановиться в должности. Однако 31 мая, за два месяца, он вновь был уведомлен об увольнении. В ноябре Пожидаев направил в Министерство культуры РФ, президенту Владимиру Путину, а также в прокуратуру России петицию с просьбой отправить в отставку художественного руководителя театра Владимира Золотаря.