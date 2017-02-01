Россию на "Евровидении" может представить омичка

Певица Елена Темникова, которая представляла Россию на "Евровидении" десять лет назад в составе группы SEREBRO, готова выступить сольно.

На официальной странице конкурса в социальной сети появился шорт-лист претендентов из России. В список попали пять исполнителей: певицы Нюша и Елена Темникова, участники шоу "Голос" Александр Панайотов и Дарья Антонюк, а также коллектив SOPRANO Турецкого.

Елена Темникова, которая долгое время проживала в Омске, уже начала достаточно активную пиар-кампанию. В соцсетях запущен флешмоб с хэштегом #ТемниковуНаЕвро, и певица пока лидирует по голосам пользователей в социальных сетях. Десять лет назад, в 2007 году, в составе коллектива певица уже представляла Россию на "Евровидении" - тогда группа SEREBRO заняла третье место.

Отметим, что в этом году право выбрать представителя России на "Евровидении" у Первого канала. Планируется, что голосования не будет и решение примет отборочная комиссия экспертов. Накануне Украина обнародовала эмблему музыкального конкурса "Евровидение". Символом соревнования в 2017 году стало женское украшение, которое называется намысто.