Россию на "Евровидении" может представить омичка

На официальной странице конкурса в социальной сети появился шорт-лист претендентов из России. В список попали пять исполнителей: певицы Нюша и Елена Темникова, участники шоу "Голос" Александр Панайотов и Дарья Антонюк, а также коллектив SOPRANO Турецкого.
Елена Темникова, которая долгое время проживала в Омске, уже начала достаточно активную пиар-кампанию. В соцсетях запущен флешмоб с хэштегом #ТемниковуНаЕвро, и певица пока лидирует по голосам пользователей в социальных сетях. Десять лет назад, в 2007 году, в составе коллектива певица уже представляла Россию на "Евровидении" - тогда группа SEREBRO заняла третье место.
Отметим, что в этом году право выбрать представителя России на "Евровидении" у Первого канала. Планируется, что голосования не будет и решение примет отборочная комиссия экспертов. Накануне Украина обнародовала эмблему музыкального конкурса "Евровидение". Символом соревнования в 2017 году стало женское украшение, которое называется намысто.
Она уже раз там облажалась, через какую кровать она туда себе путевки выбивает
Интересно какие эксперты будут отбирать на Евровидение, хотелось бы чтобы Темникова прошла.