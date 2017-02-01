Общество  •   1 февраля 2017, 13:50, последнее обновление 1 февраля 2017, 16:51  •  печать

Россию на "Евровидении" может представить омичка

Автор: Варвара Козловская

Певица Елена Темникова, которая представляла Россию на "Евровидении" десять лет назад в составе группы SEREBRO, готова выступить сольно.

На официальной странице конкурса в социальной сети появился шорт-лист претендентов из России. В список попали пять исполнителей: певицы Нюша и Елена Темникова, участники шоу "Голос" Александр Панайотов и Дарья Антонюк, а также коллектив SOPRANO Турецкого.

Елена Темникова, которая долгое время проживала в Омске, уже начала достаточно активную пиар-кампанию. В соцсетях запущен флешмоб с хэштегом #ТемниковуНаЕвро, и певица пока лидирует по голосам пользователей в социальных сетях. Десять лет назад, в 2007 году, в составе коллектива певица уже представляла Россию на "Евровидении" - тогда группа SEREBRO заняла третье место.

Отметим, что в этом году право выбрать представителя России на "Евровидении" у Первого канала. Планируется, что голосования не будет и решение примет отборочная комиссия экспертов. Накануне Украина обнародовала эмблему музыкального конкурса "Евровидение". Символом соревнования в 2017 году стало женское украшение, которое называется намысто.

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r Теги  •  #Евровидение #Елена Темникова #официальный представитель

Комментарии

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Алексей Иванов  •  1 февраля 2017, 16:08

Она уже раз там облажалась, через какую кровать она туда себе путевки выбивает

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Евгения Шелохова  •  1 февраля 2017, 13:55

Интересно какие эксперты будут отбирать на Евровидение, хотелось бы чтобы Темникова прошла.

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