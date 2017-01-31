Наезд поезда на ребёнка обошёлся омскому предпринимателю в 116 тыс. рублей
Общество  •  31 января 2017, 12:10  •  печать

Наезд поезда на ребёнка обошёлся омскому предпринимателю в 116 тыс. рублей

Автор: Артем Кримин

Кировский районный суд удовлетворил гражданский иск матери ребёнка, на которого наехал развлекательный поезд.

В июне 2016 года на парковке у ТЦ "Континент" детский развлекательный поезд совершил наезд на ребёнка. Малышу был причинён вред здоровью средней тяжести. Водителя впоследствии привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. руб.

Мать ребёнка подала иск в суд, требуя компенсировать причинённый моральный вред. Как сообщает пресс-служба омской прокуратуры, Кировский районный суд удовлетворил её требования частично. Согласно решению суда, индивидуальный предприниматель должен будет заплатить истице 116 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и понесённых судебных расходов. Водителя развлекательного паровоза суд обязал перечислить матери ребёнка более двух тысяч рублей. 

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r Теги  •  #Континент #паровоз #суд

Комментарии

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Marta Rodriguez  •  31 января 2017, 15:01

Надо следить за детьми, особенно в таких местах как торговый центр и его парковка, где понятное дело много опасностей для малыша, еще повезло, что у ребенка всего лишь средние травмы и ущерб компенсировали. Если бы ребенок смертельные повреждения получил, никакие деньги не помогли бы.

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