Омское МЧС получило пожарную машину для тесных дворов

На вооружение омского пожарно-спасательного гарнизона поступила маневренная машина размером с внедорожник. Спецтехника сможет быстрее передвигаться во дворах, где подчас не могут проехать крупные ЗИЛы.

Пожарно-спасательный автомобиль на базе японской ISUZU полторы недели используется в Кировском округе, и за это время продемонстрировал все свои плюсы. Он легко маневрирует в узких междомовых проездах, что позволяет сэкономить драгоценное время и прибыть к месту пожара как можно быстрее.

На этой машине всё намного проще, чем на больших "Уралах" и ЗИЛах. Тут комфортно и всё видно, как спереди, так и сзади - сзади присутствует камера, - рассказывает водитель, сержант внутренней службы Владимир Лавров.

Пока такой автомобиль в Омске один. Всего МЧС России в декабре закупило для регионов 50 спецмашин. Они оснащены автоматической катушкой с лебёдкой на 10 тонн, рукавной катушкой, подающей ствол на высоту до 90 метров, а также аппаратурой для ведения радиационной и химической разведки при ликвидации аварий природного и техногенного характера.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области