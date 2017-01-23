Омское МЧС получило пожарную машину для тесных дворов
Общество  •  23 января 2017, 17:59  •  печать

Омское МЧС получило пожарную машину для тесных дворов

Автор: Екатерина Криль

На вооружение омского пожарно-спасательного гарнизона поступила маневренная машина размером с внедорожник. Спецтехника сможет быстрее передвигаться во дворах, где подчас не могут проехать крупные ЗИЛы.

Пожарно-спасательный автомобиль на базе японской ISUZU полторы недели используется в Кировском округе, и за это время продемонстрировал все свои плюсы. Он легко маневрирует в узких междомовых проездах, что позволяет сэкономить драгоценное время и прибыть к месту пожара как можно быстрее.

На этой машине всё намного проще, чем на больших "Уралах" и ЗИЛах. Тут комфортно и всё видно, как спереди, так и сзади - сзади присутствует камера, - рассказывает водитель, сержант внутренней службы Владимир Лавров.

 

Пока такой автомобиль в Омске один. Всего МЧС России в декабре закупило для регионов 50 спецмашин. Они оснащены автоматической катушкой с лебёдкой на 10 тонн, рукавной катушкой, подающей ствол на высоту до 90 метров, а также аппаратурой для ведения радиационной и химической разведки при ликвидации аварий природного и техногенного характера. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

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r Теги  •  #МЧС #пожарная техника #фото

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