Омские прокуроры аннулировали рождение пятерых детей

Сотрудники омской прокуратуры раскрыли мошенническую схему, по которой не рожавшие детей женщины получали материнский капитал.

В 2014-2015 годах в Кировский отдел управления ЗАГС обращались женщины, утверждавшие, что родили детей вне медицинской организации. Факт появления младенцев на свет подтверждал специальный человек, якобы присутствовавший во время родов. Женщины в итоге получали свидетельства о рождении детей, а затем обращались в управление Пенсионного фонда РФ с просьбой предоставить им материнский капитал.

Фактически же, как установили надзорные органы, эти женщины детей не рожали.

- По результатам проверки прокурор Кировского округа Омска обратился в суд, требуя признать недействительными свидетельства о рождении пяти детей, аннулировании записей об их рождении, а также признании недействительными государственных сертификатов на материнский капитал, полученных на основании представленных свидетельств о рождении, - сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

По факту "обналичивания" материнского капитала впоследствии было возбуждено уголовное дело. Ход его расследования прокуратура взяла под контроль.