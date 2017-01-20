Омские прокуроры аннулировали рождение пятерых детей
Общество  •  20 января 2017, 11:01  •  печать

Омские прокуроры аннулировали рождение пятерых детей

Автор: Антон Маликов

Сотрудники омской прокуратуры раскрыли мошенническую схему, по которой не рожавшие детей женщины получали материнский капитал. 

В 2014-2015 годах в Кировский отдел управления ЗАГС обращались женщины, утверждавшие, что родили детей вне медицинской организации. Факт  появления младенцев на свет подтверждал специальный человек, якобы присутствовавший во время родов. Женщины в итоге получали свидетельства о рождении детей, а затем обращались в управление Пенсионного фонда РФ с просьбой предоставить им материнский капитал.

Фактически же, как установили надзорные органы, эти женщины детей не рожали.  

- По результатам проверки прокурор Кировского округа Омска обратился в суд, требуя признать недействительными свидетельства о рождении пяти детей, аннулировании записей об их рождении, а также признании недействительными государственных сертификатов на материнский капитал, полученных на основании представленных свидетельств о рождении, - сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

По факту "обналичивания" материнского капитала впоследствии было возбуждено уголовное дело. Ход его расследования прокуратура взяла под контроль.

r Теги  •  #материнский капитал #младенец #мошенничество #прокуратура #рождение

Комментарии

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Олеся Ямщикова  •  20 января 2017, 11:11

Цыганки, поди?

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