Омичи массово скупают друг у друга личные вещи 

В четвёртом квартале прошлого года омичи чаще искали на Avito товары в подкатегории "Личные вещи". Причём средняя цена на них была одной из самых низких среди субъектов РФ.

- По уровню цен товаров общего спроса на Avito Омск был четырнадцатым городом-миллионником, - сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе Avito.

Наиболее популярными запросами на сайте объявлений в последние месяцы 2016 года были "диван", "шуба норковая" и "пуховик". Также в четвёртом квартале прошлого года омичи массово скупали бытовую технику, товары для дачи и отдыха.