Омичи массово скупают друг у друга личные вещи 
Общество  •  19 января 2017, 16:57, последнее обновление 19 января 2017, 17:36  •  печать

Омичи массово скупают друг у друга личные вещи 

Автор: Артем Кримин

Сотрудники сайта бесплатных объявлений Avito выяснили, какие товары общего спроса интересуют омичей больше других.

В четвёртом квартале прошлого года омичи чаще искали на Avito товары в подкатегории "Личные вещи". Причём средняя цена на них была одной из самых низких среди субъектов РФ.

- По уровню цен товаров общего спроса на Avito Омск был четырнадцатым городом-миллионником, - сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе Avito.

Наиболее популярными запросами на сайте объявлений в последние месяцы 2016 года были "диван", "шуба норковая" и "пуховик". Также в четвёртом квартале прошлого года омичи массово скупали бытовую технику, товары для дачи и отдыха.

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r Теги  •  #Авито #объявление #омичи #товары

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