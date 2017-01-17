Минпром выбрал новых перевозчиков для пяти районов области
Общество  •  17 января 2017, 13:00, последнее обновление 17 января 2017, 15:15  •  печать

Минпром выбрал новых перевозчиков для пяти районов области

Автор: Вероника Делор

Областное министерство промышленности подвело итоги ноябрьского конкурса перевозок.

В ноябре 2016 года Минпром объявил новый конкурс на право перевозки пассажиров в южные районы области. Его победителями стали: ИП Кусаинов К. Ж. для Павлоградского, ИП Оськина Л. И. для Русско-Полянского, Трофимчук В. М. для Таврического, ООО "Черлакавтотранс" для Черлакского и АО "Омскоблавтотранс" для Нововаршавского районов.

По данным департамента транспорта минпрома Омской области, с 11 января 2017 года АО "Омскоблавтотранс" и с 16 января 2017 ООО "Черлакавтотранс" уже начали перевозить пассажиров.

"Ещё три перевозчика в течение января-февраля оборудуют свой подвижной состав тахографами, ридерами для учёта льготной категории, оформят договор страхования. Планируется, что к перевозке пассажиров приступят с 1 марта", - рассказал руководитель департамента транспорта Минпрома Омской области Алексей Лазуткин.

Отметим, что по результатам открытого конкурса, прошедшего в августе 2016 года, право осуществлять перевозку пассажиров на 34 маршрутах по территории Омской области получило ООО "Дилижанс". Однако с 13 октября перевозчик в одностороннем порядке расторг договор. В связи с этим пришлось открывать новый конкурс.

r Теги  •  #конкурс #омские перевозчики

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