Сельчане сообщили о "чупакабре", убивающем животных в Омской области
Общество  •  16 января 2017, 14:26, последнее обновление 16 января 2017, 15:23  •  печать

Сельчане сообщили о "чупакабре", убивающем животных в Омской области

Автор: Антон Маликов

Неизвестный хищник, который убивает домашний скот, появился в деревне Елизаветинка Черлакского района Омской области. 

Омичка Наталья Мигачёва на прошлой неделе ездила в деревню Елизаветинка, чтобы навестить родителей. Там она узнала жуткую историю про неизвестное животное, которое по ночам приходит в населённый пункт и убивает домашний скот. По словам омички, пострадало не менее пяти дворов. В основном хищник охотится на овец, но иногда его жертвами становятся и обычные собаки.

- В одном из подворий в сарае была выбита дверь, где находились овцы, - сообщила Наталья Мигачёва корреспонденту "Омск Здесь". - У одного из местных жителей, Владимира Курочкина, помимо овец задрали собаку.У убитых животных съедена печень и сердце.

Версий о том, какое животное убивает овец, у местных жителей много. Одни утверждают, что кровожадный хищник похож на росомаху, другие уверяют, что домашний скот убивает обычный волк, а третьи говорят о таинственном чупакабре - персонаже городских легенд. У специалистов, однако, иное мнение на этот счёт. 

- Наш инспектор осмотрел местность, следы и установил, что, скорее всего, животных убивает какая-то собака, вероятно, бешеная, - сообщили корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе областного министерства экологии и природных ресурсов. - Её пока не изловили, но инспектор там рядом живёт, будет следить за ситуацией. Фактов заражения домашних животных бешенством в деревне не зарегистрировано. 

Отметим, что достоверных сведений о существовании чупакабры нет. Тем не менее из сибирских регионов часто поступают сообщения о том, что его видели в том или ином населённом пункте. Правда, впоследствии специалисты устанавливают, что "козьим вампиром" на самом деле является обычный обитатель леса - волк, лисица или медведь.

В Сибири снова "заметили" кровожадного чупакабру

"Чупакабра" уничтожает домашний скот на Алтае

r Теги  •  #овца #убийство #Черлакский район #Чупакабра

Комментарии

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Юрий Чусов  •  16 января 2017, 16:11

Боярка, что ещё сказать

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OLEG Chernow  •  16 января 2017, 15:08

Ох уж эта чупакабра, где только про неё не говорят, то там она появилась, то там, хоть бы раз, кто увидел это существо.

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