Сельчане сообщили о "чупакабре", убивающем животных в Омской области

Омичка Наталья Мигачёва на прошлой неделе ездила в деревню Елизаветинка, чтобы навестить родителей. Там она узнала жуткую историю про неизвестное животное, которое по ночам приходит в населённый пункт и убивает домашний скот. По словам омички, пострадало не менее пяти дворов. В основном хищник охотится на овец, но иногда его жертвами становятся и обычные собаки.

- В одном из подворий в сарае была выбита дверь, где находились овцы, - сообщила Наталья Мигачёва корреспонденту "Омск Здесь". - У одного из местных жителей, Владимира Курочкина, помимо овец задрали собаку.У убитых животных съедена печень и сердце.

Версий о том, какое животное убивает овец, у местных жителей много. Одни утверждают, что кровожадный хищник похож на росомаху, другие уверяют, что домашний скот убивает обычный волк, а третьи говорят о таинственном чупакабре - персонаже городских легенд. У специалистов, однако, иное мнение на этот счёт.

- Наш инспектор осмотрел местность, следы и установил, что, скорее всего, животных убивает какая-то собака, вероятно, бешеная, - сообщили корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе областного министерства экологии и природных ресурсов. - Её пока не изловили, но инспектор там рядом живёт, будет следить за ситуацией. Фактов заражения домашних животных бешенством в деревне не зарегистрировано.

Отметим, что достоверных сведений о существовании чупакабры нет. Тем не менее из сибирских регионов часто поступают сообщения о том, что его видели в том или ином населённом пункте. Правда, впоследствии специалисты устанавливают, что "козьим вампиром" на самом деле является обычный обитатель леса - волк, лисица или медведь.