Осуждённый за мошенничество с бюджетными субсидиями Владимир Битенюк не хочет отбывать срок в обычной колонии

Подельник брата экс-министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Анатолия Эрлиха - Владимир Битенюк просит перевести его из колонии общего в исправительное учреждение с более щадящим режимом содержания.

В Советский районный суд поступило ходатайство осуждённого Владимира Битенюка об изменении ему вида исправительного учреждения. Напомним, Владимир Битенюк - директора ООО "Знаменский лён". Вместе с братом бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виталия Эрлиха - Анатолием за мошенничество с бюджетными субсидиями он был приговорён к двум годам лишения свободы. В 2012 году Битенюк предложил Анатолию Эрлиху незаконно получить деньги из областного бюджета путём приобретения у ООО "Знаменский лён" за восемь миллионов сильно изношенной и устаревшей сельхозтехники. Следователи впоследствии установили, что её реальная рыночная стоимость не превышала 2,4 млн рублей.

В настоящее время Владимир Битенюк отбывает наказание в ИК-8 общего режима, однако просит суд перевести его на более щадящий режим содержания - в колонию-поселение, где он может содержаться без охраны и пользоваться правом свободно передвижения по территории учреждения.