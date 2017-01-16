Осуждённый за мошенничество с бюджетными субсидиями Владимир Битенюк не хочет отбывать срок в обычной колонии
Общество  •  16 января 2017, 11:40, последнее обновление 16 января 2017, 12:40  •  печать

Осуждённый за мошенничество с бюджетными субсидиями Владимир Битенюк не хочет отбывать срок в обычной колонии

Автор: Виктория Стрельникова

Подельник брата экс-министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Анатолия Эрлиха - Владимир Битенюк просит перевести его из колонии общего в исправительное учреждение с более щадящим режимом содержания.

В Советский районный суд поступило ходатайство осуждённого Владимира Битенюка об изменении ему вида исправительного учреждения. Напомним, Владимир Битенюк - директора ООО "Знаменский лён". Вместе с братом бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виталия Эрлиха - Анатолием за мошенничество с бюджетными субсидиями он был приговорён к двум годам лишения свободы. В 2012 году Битенюк предложил Анатолию Эрлиху незаконно получить деньги из областного бюджета путём приобретения у ООО "Знаменский лён" за восемь миллионов сильно изношенной и устаревшей сельхозтехники. Следователи впоследствии установили, что её реальная рыночная стоимость не превышала 2,4 млн рублей.

В настоящее время Владимир Битенюк отбывает наказание в ИК-8 общего режима, однако просит суд перевести его на более щадящий режим содержания - в колонию-поселение, где он может содержаться без охраны и пользоваться правом свободно передвижения по территории учреждения.

Брата омского экс-министра Эрлиха отправили в колонию на два года

r Теги  •  #Виталий Эрлих #Владимир Битенюк #исправительная колония 8 #мошенничество

Комментарии

Добавить свой
Виктор Вайз  •  16 января 2017, 13:08

А может его поместить в колонию "с субсидиями"? - есть субсидии, значит есть еда и тепло, нет субсидий (например, украл такой же как и он умник) - нет еды и тепла, пусть поголодает и померзнет)))

Ответить
Последние новости
Бывший заместитель директора омской кадастровой палаты займётся инвестициями  •  сегодня, 13:15
Прокуратура нашла возможность коррупции в отмене мэрией Омска 27 маршрутов  •  сегодня, 13:04
На теле омского судьи Москаленко не нашли увечий  •  сегодня, 12:28
Однорукий житель Омской области на старый Новый год зарезал сожительницу  •  сегодня, 11:58  •   1
На омском рынке обрушилась крыша торгового павильона  •  сегодня, 11:22
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь
Вавилон