Повторивший "кругосветку" Крузенштерна путешественник приедет в Омск
Общество  •  13 января 2017, 16:04, последнее обновление 13 января 2017, 16:27  •  печать

Повторивший "кругосветку" Крузенштерна путешественник приедет в Омск

Автор: Артем Кримин

В январе Омск посетит известный российский путешественник Леонид Круглов, повторяющий легендарные маршруты прошлых лет.

24 января в Омск приедет Леонид Круглов, повторивший знаменитое кругосветное путешествие генерала И. Ф. Крузенштерна на самом большом паруснике планеты "Седов". Об этом сообщается в группе центра развития туризма "Увлечён и Я" в социальной сети "ВКонтакте".

- В январе к нам в город приедет знаменитый путешественник Леонид Круглов - режиссёр-документалист, руководитель проекта "Диалог с миром", в рамках которого были проведены экспедиции в самые удалённые уголки земного шара, повторяющие маршруты легендарных путешественников! - сообщают администраторы группы центра.

Предполагается, что путешественник проведёт творческую встречу, после которой в одном из кинотеатров Омска будет показан его фильм "Вокруг света". Стоимость билетов составляет 350 руб.

r Теги  •  #Леонид Круглов #Омск #путешественник
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