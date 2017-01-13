В омском депо спишут два сгоревших трамвая

В одном из омских трамвайных депо 2 января произошёл пожар, повредивший четыре и уничтоживший два трамвая. Сгоревшие машины будут списаны на металлолом, сообщает ngs55.ru. Отметим, что один из трамваев в 2014 году был капитально отремонтирован за счёт средств городского бюджета.

Четыре пострадавших вагона уже восстановлены и вышли на линию. Пожар произошёл из-за неисправности отопительного оборудования. Водитель включил отопители и покинул транспорт, чего делать было нельзя. Виновнику пожара объявлен выговор, также он будет лишен премиальных.