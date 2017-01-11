В омских заказниках установили около 100 кормушек для диких животных
Общество  •  11 января 2017, 13:20  •  печать

В омских заказниках установили около 100 кормушек для диких животных

Автор: Вероника Делор

Омские егеря и сотрудники Минприроды подкармливают диких животных во время сильных морозов.

Нынешняя зима оказалась тяжёлой для диких животных: из-за перепадов температур на поверхности снега образовалась плотная корка, которую не получается пробить, чтобы добраться до корма. Животные проваливаются в сугробы, истощаются от нехватки пищи и становятся лёгкой добычей для браконьеров.

Чтобы помочь зверям, егеря и сотрудники министерства природы по Омской области стали подкармливать их - выкладка кормов в кормушки началась ещё в декабре. Всего в зоологических заказниках создали более 70 кормушек, 26 подкормочных площадок и 48 солонцов. На сегодняшний день выложено порядка 4 тонн зерна, сена и кормовых веников.

Чтобы животные могли добраться до еды, к площадкам прокладывают дорожки. Для косуль и лосей сделаны высокие кормушки, для кабанов корм выкладывают прямо на землю. Кроме того, за едой приходят не только копытные, но также зайцы, куропатки и тетерева.

Зимняя подкормка позволяет сохранять численность диких животных в заказниках. За последние пять лет благодаря биотехнической работе она увеличилась в 2,5 раза.

r Теги  •  #дикие животные #зима #корм #министерство природных ресурсов и экологии
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