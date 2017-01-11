Омских чиновников заставили отремонтировать треснувшую гимназию

В 2008 году на здании образовательного учреждения появились трещины, и эксперты пришли к выводу, что оно нуждается в срочном капитальном ремонте. По словам специалистов, находиться в помещениях гимназии стало небезопасно. Несмотря на это муниципалитет долгое время не мог найти средства на проведение ремонтных работ в учреждении. Изменить ситуацию удалось после того, как в дело вмешалась омская прокуратура.

- По результатам проверки прокурор Омска направил в суд исковое заявление с требованиями обязать администрацию города, департаменты образования и имущественных отношений устранить нарушения закона, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. - Октябрьский районный суд Омска удовлетворил требования в полном объёме.

Омские чиновники не стали спорить с решением суда и выделили средства на ремонт здания.