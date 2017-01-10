В Омске на Иртыше образовалась огромная полынья
Общество  •  10 января 2017, 12:15  •  печать

В Омске на Иртыше образовалась огромная полынья

Автор: Артем Кримин

Омич Басир Маматулин утверждает, что передвигаться по льду Иртыша на участке между двумя мостами стало опасно.

Накануне вечером омский блогер Басир Маматулин запечатлел на видео большую полынью, появившуюся в акватории Иртыша на участке между мостом имени 60-летия Победы и Ленинградским мостом. По его словам, передвигаться сейчас по льду небезопасно.

- Не ходите на лёд. Опасно! Как специалист по лоции говорю. О глубинах и скорости течения в этом месте каждому лично скажу, - сообщает он.

Причины появления на Иртыше талого участка огромных размеров неизвестны. В открытых интернет-источниках говорится, что полыньи на водоёмах образуются в нескольких случаях. Например, если у реки большая скорость течения, то вода попросту не успевает замёрзнуть и превратиться в твёрдую корочку. Также полыньи образовываются в местах, где происходит выброс более тёплых вод. Это могут быть, к примеру, промышленные водостоки.

r Теги  •  #видео #Иртыш #лед #полынья
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