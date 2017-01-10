В Омске на Иртыше образовалась огромная полынья

Омич Басир Маматулин утверждает, что передвигаться по льду Иртыша на участке между двумя мостами стало опасно.

Накануне вечером омский блогер Басир Маматулин запечатлел на видео большую полынью, появившуюся в акватории Иртыша на участке между мостом имени 60-летия Победы и Ленинградским мостом. По его словам, передвигаться сейчас по льду небезопасно.

- Не ходите на лёд. Опасно! Как специалист по лоции говорю. О глубинах и скорости течения в этом месте каждому лично скажу, - сообщает он.

Причины появления на Иртыше талого участка огромных размеров неизвестны. В открытых интернет-источниках говорится, что полыньи на водоёмах образуются в нескольких случаях. Например, если у реки большая скорость течения, то вода попросту не успевает замёрзнуть и превратиться в твёрдую корочку. Также полыньи образовываются в местах, где происходит выброс более тёплых вод. Это могут быть, к примеру, промышленные водостоки.