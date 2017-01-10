Владелец прав на "Степаныча" и "Любочку" требует с уральцев более 9 млн рублей за магниты и книги

Бизнесмен Роман Рудаков намерен взыскать ущерб с нескольких екатеринбургских компаний за использование изображений скульптур "Степаныч" и "Любочка". Напомним, права на них Рудаков выкупил в 2013 году у скульптора Сергея Норышева и архитектора Игоря Вахитова и с тех пор выплачивает лицензионное вознаграждение.

Претензии омского бизнесмена вызвало то, что уральские предприятия выпускают сувенирную продукцию с использованием фотографий скульптур. Так, подан иск к фирме "Сима-Опт" в размере 300 тыс. рублей за выпуск магнитов со "Степанычем". С компании "Береста Урал" требуют 1,08 млн рублей за шкатулки с изображением скульптур. 7,8 млн рублей может быть взыскано с издательства "Уральский рабочий", выпустившего альбом "Омские маршруты к 300-летию Омска". Кроме того, у Рудакова есть претензии к компании "Сима-Ленд", к которой может быть предъявлен иск на сумму до 3 млн рублей, сообщает портал e1.ru со ссылкой на адвоката Игоря Колесникова.

Отметим, что сейчас омский Арбитражный суд рассматривает несколько исков Романа Рудакова к местным компаниям, использовавшим образы "Степаныча" и "Любочки" без разрешения владельца. Самый крупный иск на сумму 7 млн 800 тыс. рублей подан к издательству "Омский ракурс".