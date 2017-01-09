Соцсети: В Омске у Амурского посёлка остановились трамваи

Сегодня, 9 января, горожане с трудом смогли добраться на работу из Амурского посёлка. Как сообщает пользователь социальной сети "ВКонтакте" Евгения Борисенко, все трамваи, передвигающиеся через посёлок, по непонятной причине остановились. Омичам пришлось идти пешком.

- Ехали сегодня через Амур. Встали все трамваи! И говорят: "Выходите все, пешком идите!" Я такая злая! И мне метель в лицо! Лучше б пешком дошла! Деньги зря отдали! - негодует Евгения Борисенко в группе "Омск ВК".

В комментариях пользователи сообщают о том, что видели утром на трамвайных путях снегоуборочную технику. Ночью выпало много снега, и, возможно, именно это стало причиной образования трамвайной пробки.