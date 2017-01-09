Соцсети: В Омске у Амурского посёлка остановились трамваи
Общество  •   9 января 2017, 09:17, последнее обновление 9 января 2017, 09:55  •  печать

Соцсети: В Омске у Амурского посёлка остановились трамваи

Автор: Артем Кримин

Омичи сообщают о трамвайной пробке, образовавшейся в Амурском посёлке.

Сегодня, 9 января, горожане с трудом смогли добраться на работу из Амурского посёлка. Как сообщает пользователь социальной сети "ВКонтакте" Евгения Борисенко, все трамваи, передвигающиеся через посёлок, по непонятной причине остановились. Омичам пришлось идти пешком.

- Ехали сегодня через Амур. Встали все трамваи! И говорят: "Выходите все, пешком идите!" Я такая злая! И мне метель в лицо! Лучше б пешком дошла! Деньги зря отдали! - негодует Евгения Борисенко в группе "Омск ВК"

В комментариях пользователи сообщают о том, что видели утром на трамвайных путях снегоуборочную технику. Ночью выпало много снега, и, возможно, именно это стало причиной образования трамвайной пробки. 

r Теги  •  #затор #пробка #снегопад #трамвай
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омичей разочаровала новая серия "Шерлока"  •  сегодня, 11:50
В Омской области чиновников наказали за пренебрежение интернетом  •  сегодня, 11:20
Омская область наращивает производство яиц и мяса птицы  •  сегодня, 10:55  •   1
Четыре человека оказались в больнице после ДТП в Омском районе  •  сегодня, 10:31
В Омске обнаружили конский концлагерь  •  сегодня, 09:06
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь