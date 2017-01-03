В Омске за сутки поймали более двадцати пьяных водителей
Общество  •   3 января 2017, 10:20, последнее обновление 3 января 2017, 10:25  •  печать

В Омске за сутки поймали более двадцати пьяных водителей

Автор: Виктория Стрельникова

За минувшие дежурные сутки омскими госавтоиспекторами задержано 22 пьяных водителя. Всего с начала этого года полицейскими уже поймано 63 водителя, которые решились покататься пьяными за рулём.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за прошедшие дежурные сутки было составлено 412 административных материалов за нарушение Правил дорожного движения. 22 из них – за управление транспортными средствами в нетрезвом виде. За это время зарегистрировано 42 ДТП с двумя пострадавшими.

За несколько дней нового года в нашем регионе уже зарегистрировано почти полторы сотни ДТП, 15 человек получили различные травмы, один погиб. Полицейскими поймано 63 омича, севшими пьяными за руль.

r Теги  •  #авария #ДТП #полиция #пьяный водитель
Оптика

Комментарии

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Юрий Александрович  •  3 января 2017, 11:22

С такой статистикой уже по дорогам ездить становится страшно, получается чтотвыглядитчто праздничные дни потенциально где то рядом пьный за рулём едит, не удели такси сложно вызвать, отчем думают.

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