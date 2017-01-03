В Омске за сутки поймали более двадцати пьяных водителей

За минувшие дежурные сутки омскими госавтоиспекторами задержано 22 пьяных водителя. Всего с начала этого года полицейскими уже поймано 63 водителя, которые решились покататься пьяными за рулём.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за прошедшие дежурные сутки было составлено 412 административных материалов за нарушение Правил дорожного движения. 22 из них – за управление транспортными средствами в нетрезвом виде. За это время зарегистрировано 42 ДТП с двумя пострадавшими.

За несколько дней нового года в нашем регионе уже зарегистрировано почти полторы сотни ДТП, 15 человек получили различные травмы, один погиб. Полицейскими поймано 63 омича, севшими пьяными за руль.