Следы зверей Омской области изучат егери
Общество  •   2 января 2017, 18:07, последнее обновление 2 января 2017, 18:09  •  печать

Следы зверей Омской области изучат егери

Автор: Александр Арефьев

Егери Омской области начали зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, всего егерям предстоит исследовать следы диких животных на площади более 14 тыс. км, изучив около полутора тысяч маршрутов. Протяженность маршрутов составляет от 5 до 15 км, и работа на каждом из них проводится в два приема. В первый день на маршруте проводится затирка отпечатков следов зверей, оставленных на снегу. При этом на спутниковом навигаторе отмечаются точки начала и окончания маршрута. На второй день учитываются свежие следы, появившиеся на выравненной поверхности."В распоряжении охотоведов – более 90 автотранспортных средств, в том числе снегоходы и два вездехода "Трэкол", современные навигаторы и средства связи. Такая техника позволяет оперативно выявлять нарушения и пресекать случаи браконьерства", - отметили в облправительстве.

В пресс-службе добавили, что в период маршрутного учета пристальное внимание будет уделяться потенциальным случаям браконьерства. О таких фактах можно сообщать по телефонам дежурных 8-3812-393-526 и 8-908-807-65-73. Завершится маршрутный учет 28 февраля. По результатам будет подготовлен проект лимитов добычи различных видов диких животных на предстоящие сезоны охоты.

r Теги  •  #дикие звери #незаконная охота
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