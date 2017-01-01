"Омск Здесь". Итоги года

В последнем в 2016 году выпуске программы "Омск Здесь" журналисты рассказывают о самом интересном за год:
- о громких судебных процессах, изменивших кадровый состав регионального правительства и мэрии;
- о том, как двухминутная беседа с президентом может привести к неожиданному результату;
- о том, кто из чиновников, депутатов и общественников отличился в этом году красноречием и стал самым цитируемым у горожан;
- о партийных провалах, спортивных дисквалификациях и культурных запретах.
Каждый год интересен, сложен и запоминающийся по своему, наметки на улучшение все же есть, и Новый год однозначно должен быть лучше.
Не совсем обнищали как в 2014, и то ладно. А год действительно был плохой, хотя кто знает, что дальше будет с Родиной и с нами.
Насыщенный год выдался, но еще больше предстоит добиться в наступившем году.
Можно сказать, что год получился не самым простым не только для омичей, но и для всех россиян.
Стоимость проезда заоблачная, даже муниципальный транспорт скоро станет недоступным для стариков.