"Омск Здесь". Итоги года
Общество  •   1 января 2017, 12:09, последнее обновление 1 января 2017, 15:19  •  печать

"Омск Здесь". Итоги года

В последнем в 2016 году выпуске программы "Омск Здесь" журналисты рассказывают о самом интересном за год: 

- о громких судебных процессах, изменивших кадровый состав регионального правительства и мэрии;

- о том, как двухминутная беседа с президентом может привести к неожиданному результату;

- о том, кто из чиновников, депутатов и общественников отличился в этом году красноречием и стал самым цитируемым у горожан;

- о партийных провалах, спортивных дисквалификациях и культурных запретах.

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Комментарии

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Лариса Савельева  •  1 января 2017, 19:18

Каждый год интересен, сложен и запоминающийся по своему, наметки на улучшение все же есть, и Новый год однозначно должен быть лучше.

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Антон Никольский  •  1 января 2017, 18:14

Не совсем обнищали как в 2014, и то ладно. А год действительно был плохой, хотя кто знает, что дальше будет с Родиной и с нами.

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Владимир Семенов  •  1 января 2017, 16:37

Насыщенный год выдался, но еще больше предстоит добиться в наступившем году.

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Роман Сергеев  •  1 января 2017, 16:08

Можно сказать, что год получился не самым простым не только для омичей, но и для всех россиян.

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Kristina Iv  •  1 января 2017, 15:41

Стоимость проезда заоблачная, даже муниципальный транспорт скоро станет недоступным для стариков.

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