"Омск Здесь". Итоги года

В последнем в 2016 году выпуске программы "Омск Здесь" журналисты рассказывают о самом интересном за год:



- о громких судебных процессах, изменивших кадровый состав регионального правительства и мэрии;

- о том, как двухминутная беседа с президентом может привести к неожиданному результату;

- о том, кто из чиновников, депутатов и общественников отличился в этом году красноречием и стал самым цитируемым у горожан;

- о партийных провалах, спортивных дисквалификациях и культурных запретах.