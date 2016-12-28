Омич начал голодовку у правительства, требуя у Гребенщикова выполнить обещание

Сегодня утром, 28 декабря, перед зданием областного правительства Сергей Михайловский начал голодовку. Мужчина требует у вице-губернатора Станислава Гребенщикова выполнить своё обещание и подключить к газу многоквартирный дом по адресу улица 21-я Амурская, 35. Жилое здание ввели в эксплуатацию в ноябре прошлого года, но газ в квартирах не появился до сих пор.
12 декабря Сергей Михайловский был на приёме у Гребенщикова, который пообещал решить проблему до Нового года. По словам голодающего, жители, поверив вице-губернатору, опломбировали счётчики за свой счет и заключили 150 договоров с компанией "Межрегионгаз". Однако управляющая компания не спешит газифицировать дом.
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Под такими обещаниями нужно письменно подписываться, более того под проверку прокуратуры и что бы в случае невыполнения - сразу реальный срок, тогда зашевелятся сразу.
Вот уж точно, что никому сейчас и дела нет до этих несчастных людей, которые год уже живут непонятно как. А вообще непонятная история, договора есть, газа нет.
Он думает Гребещиков проникнется и слелает для него хорошо? Да срать он хотел на омичей. Его сейчас волнует подарки жене и детям. Да и без праздников то не особо заморачивался проблемами земляков.
Вот-вот! А вообще я никогда не понимал придурков, которые, требуя что-то объявляют голодовку: кому они хуже делают? себе разве что... голодает-то не Гребенщиков))) - хочешь добиться чего-то - иди в суд, нету денег или желания или возможности - облей в конце концов этого грёбаного Гребенщикова говном из ведра или еще чем - так скорее внимание привлечешь!