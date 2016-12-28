Омич начал голодовку у правительства, требуя у Гребенщикова выполнить обещание

Более года владельцы квартир в новостройке в Амурском посёлке живут без газа. Чтобы привлечь внимание чиновников, один из жителей дома решился на публичную акцию.

Сегодня утром, 28 декабря, перед зданием областного правительства Сергей Михайловский начал голодовку. Мужчина требует у вице-губернатора Станислава Гребенщикова выполнить своё обещание и подключить к газу многоквартирный дом по адресу улица 21-я Амурская, 35. Жилое здание ввели в эксплуатацию в ноябре прошлого года, но газ в квартирах не появился до сих пор.

12 декабря Сергей Михайловский был на приёме у Гребенщикова, который пообещал решить проблему до Нового года. По словам голодающего, жители, поверив вице-губернатору, опломбировали счётчики за свой счет и заключили 150 договоров с компанией "Межрегионгаз". Однако управляющая компания не спешит газифицировать дом.

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