Омич начал голодовку у правительства, требуя у Гребенщикова выполнить обещание
Общество  •  28 декабря 2016, 17:18, последнее обновление 28 декабря 2016, 17:20  •  печать

Омич начал голодовку у правительства, требуя у Гребенщикова выполнить обещание

Автор: Екатерина Криль

Более года владельцы квартир в новостройке в Амурском посёлке живут без газа. Чтобы привлечь внимание чиновников, один из жителей дома решился на публичную акцию.

Сегодня утром, 28 декабря, перед зданием областного правительства Сергей Михайловский начал голодовку. Мужчина требует у вице-губернатора Станислава Гребенщикова выполнить своё обещание и подключить к газу многоквартирный дом по адресу улица 21-я Амурская, 35. Жилое здание ввели в эксплуатацию в ноябре прошлого года, но газ в квартирах не появился до сих пор.

12 декабря Сергей Михайловский был на приёме у Гребенщикова, который пообещал решить проблему до Нового года. По словам голодающего, жители, поверив вице-губернатору, опломбировали счётчики за свой счет и заключили 150 договоров с компанией "Межрегионгаз". Однако управляющая компания не спешит газифицировать дом.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

r Теги  •  #газ #голодовка #Станислав Гребенщиков
Оптика

Комментарии

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Александр Божежар  •  28 декабря 2016, 20:46

Под такими обещаниями нужно письменно подписываться, более того под проверку прокуратуры и что бы в случае невыполнения - сразу реальный срок, тогда зашевелятся сразу.

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Сергей Неключев  •  28 декабря 2016, 18:24

Вот уж точно, что никому сейчас и дела нет до этих несчастных людей, которые год уже живут непонятно как. А вообще непонятная история, договора есть, газа нет.

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Alone Forever  •  28 декабря 2016, 17:48

Он думает Гребещиков проникнется и слелает для него хорошо? Да срать он хотел на омичей. Его сейчас волнует подарки жене и детям. Да и без праздников то не особо заморачивался проблемами земляков.

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Виктор Вайз  •  28 декабря 2016, 19:47

Вот-вот! А вообще я никогда не понимал придурков, которые, требуя что-то объявляют голодовку: кому они хуже делают? себе разве что... голодает-то не Гребенщиков))) - хочешь добиться чего-то - иди в суд, нету денег или желания или возможности - облей в конце концов этого грёбаного Гребенщикова говном из ведра или еще чем - так скорее внимание привлечешь!

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