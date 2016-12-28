В новом году 170 омских детдомовцев отпразднуют новоселье

Правительство Омской области планирует в следующем году приобрести квартиры для выпускников детских домов за счёт собственных и федеральных ассигнований.

Не менее 170 квартир для омских детдомовцев планируют в 2017 году приобрести чиновники за счёт федеральных и собственных средств. Как сообщили в пресс-службе облправительства, из федерального бюджета на эти цели будет выделено 177 млн руб., ещё 60 млн на покупку жилья для выпускников детских домов добавит Омская область.

- На все квартиры, приобретаемые для детей-сирот, госконтрактом устанавливаются гарантии качества сроком на пять лет, и сохраняются обязательства застройщика на устранение недостатков, - отметили в региональном Минимущества. - На этот срок действуют договоры специализированного найма на жилье. Если получатели квартир адаптировались к новым жизненным условиям, с ними заключаются договоры социального найма.

Отметим, что за последние пять лет омским выпускникам детских домов было предоставлено 1792 квартиры.