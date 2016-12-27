Омичи не могут улететь домой из Гоа
Общество  •  27 декабря 2016, 11:54, последнее обновление 27 декабря 2016, 11:58  •  печать

Омичи не могут улететь домой из Гоа

Автор: Антон Маликов

Самолёт авиакомпании Royal Flight, который должен был доставить омичей домой из Индии, не смог вылететь вовремя. 

Сегодня, 27 декабря, на сайте омского аэропорта появилась информация о задержке рейса №RL8606 из Гоа. Самолёт, принадлежащий компании Royal Flight, должен был прибыть в Омск в 12:50, но к этому времени, как оказалось, он ещё даже не вылетит из Индии.

- Самолёт задержан по причине позднего прибытия на Гоа, - сообщили в справочной службе омского аэропорта. - Пока рейс задержан до 13:00 по омскому времени. Станет ли это время временем вылета, будет известно уже после 13:00.

Отметим, что сегодня в Новосибирске также задержали самолёт данной авиакомпании, который должен был вылететь во Вьетнам. По информации транспортной прокуратуры, причиной задержки стала неисправность шасси. Пассажиры смогли улететь на отдых только после того, как в аэропорт прибыл резервный борт. 

r Теги  •  #Гоа #задержка рейса #Омск #омский аэропорт #самолет
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Влад Никитин  •  27 декабря 2016, 12:16

Задержки всегда неприятны, но иногда лучше подождать и хорошо подготовить самолет к рейсу.

Ответить
Последние новости
Банкротство "РоКАСа" отложили, чтобы достроить дом в "Ясной поляне"  •  сегодня, 13:04
Омичка стала бронзовым призёром Дельфийских игр  •  сегодня, 12:20
В омском лицее опровергли информацию об избиении щенка охранником  •  сегодня, 11:14
"Авангард" поздравил с Новым годом юных болельщиков из ОДКБ  •  сегодня, 10:02  •   1
"Газпромнефть" завышала цены на газ в Омской области  •  сегодня, 09:20  •   3
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь