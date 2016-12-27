Омичи не могут улететь домой из Гоа

Сегодня, 27 декабря, на сайте омского аэропорта появилась информация о задержке рейса №RL8606 из Гоа. Самолёт, принадлежащий компании Royal Flight, должен был прибыть в Омск в 12:50, но к этому времени, как оказалось, он ещё даже не вылетит из Индии.

- Самолёт задержан по причине позднего прибытия на Гоа, - сообщили в справочной службе омского аэропорта. - Пока рейс задержан до 13:00 по омскому времени. Станет ли это время временем вылета, будет известно уже после 13:00.

Отметим, что сегодня в Новосибирске также задержали самолёт данной авиакомпании, который должен был вылететь во Вьетнам. По информации транспортной прокуратуры, причиной задержки стала неисправность шасси. Пассажиры смогли улететь на отдых только после того, как в аэропорт прибыл резервный борт.