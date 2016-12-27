Пользователи сайта госуслуг получат скидку на пошлины

С 1 января 2017 года омичам, обратившимся к Единому порталу госуслуг, предоставят 30-процентную скидку при оплате пошлины.

Предоставление скидок всем физическим лицам закреплено законодательно в конце ноября. Оформление через портал госуслуг внутреннего российского паспорта в 14, 20 и 45 лет обойдётся в 210 рублей вместо 300 рублей. Замена утерянного или испорченного паспорта по вине его владельца будет стоить 1050 рублей, а не 1500. За загранпаспорт интернет-пользователи заплатят 2 450 рублей вместо 3500.

Добавим, что в Омске действует Консультативный центр приёма граждан по оказанию государственных услуг в электронном виде, где гражданам помогут воспользоваться Единым порталом госуслуг. Центр работает на базе Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области по адресу улица Лермонтова, 179А.