Пользователи сайта госуслуг получат скидку на пошлины
Общество  •  27 декабря 2016, 11:13, последнее обновление 27 декабря 2016, 11:16  •  печать

Пользователи сайта госуслуг получат скидку на пошлины

Автор: Валерия Шимановская

С 1 января 2017 года омичам, обратившимся к Единому порталу госуслуг, предоставят 30-процентную скидку при оплате пошлины.

Предоставление скидок всем физическим лицам закреплено законодательно в конце ноября. Оформление через портал госуслуг внутреннего российского паспорта в 14, 20 и 45 лет обойдётся в 210 рублей вместо 300 рублей. Замена утерянного или испорченного паспорта по вине его владельца будет стоить 1050 рублей, а не 1500. За загранпаспорт интернет-пользователи заплатят 2 450 рублей вместо 3500.

Добавим, что в Омске действует Консультативный центр приёма граждан по оказанию государственных услуг в электронном виде, где гражданам помогут воспользоваться Единым порталом госуслуг. Центр работает на базе Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области по адресу улица Лермонтова, 179А.

r Теги  •  #госпошлина #портал госуслуг #скидка
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