Интернет-мошенники украли с банковской карты омички 123 тыс. рублей

Женщина разместила в интернете объявление о продаже набора посуды. На него нашелся покупатель, который деньги за покупку захотел перевести на банковскую карту. Назвав её номер, омичка лишилась 123 тыс. рублей.

Омская полиция расследует мошенничество, совершенное пока неустановленными лицами. В правоохранительные органы обратилась омичка и сообщила, что с её банковской карты похищено 123 тыс. рублей.

Выяснилось, что она давала объявление о продаже набора посуды в интернете. Ей позвонил покупатель, и они договорились о продаже. Деньги он обещал перевести на её банковскую карту, женщина без каких-либо подозрений назвала номер.

После на мобильный телефон пришло смс-сообщение с кодом, который она подтвердила, используя мобильный банк. В результате на телефон стали приходить и другие смс-уведомления. В них говорилось о списании с банковской карты наличных.

Сейчас полицейские занимаются поиском мошенников. В кредитные организации направлены уведомления о предоставлении данных о счетах, которыми воспользовались злоумышленники. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».