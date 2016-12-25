Интернет-мошенники украли с банковской карты омички 123 тыс. рублей

Омская полиция расследует мошенничество, совершенное пока неустановленными лицами. В правоохранительные органы обратилась омичка и сообщила, что с её банковской карты похищено 123 тыс. рублей.
Выяснилось, что она давала объявление о продаже набора посуды в интернете. Ей позвонил покупатель, и они договорились о продаже. Деньги он обещал перевести на её банковскую карту, женщина без каких-либо подозрений назвала номер.
После на мобильный телефон пришло смс-сообщение с кодом, который она подтвердила, используя мобильный банк. В результате на телефон стали приходить и другие смс-уведомления. В них говорилось о списании с банковской карты наличных.
Сейчас полицейские занимаются поиском мошенников. В кредитные организации направлены уведомления о предоставлении данных о счетах, которыми воспользовались злоумышленники. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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