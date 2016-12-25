В Омске задержали похитителя аккумуляторов в пункте приёма металлолома

Сразу два омича, оставив свои авто без присмотра, лишились аккумуляторов. Похитителем оказался один и тот же воришка, которого полицейские поймали в пункте приема металлолома.

При попытке продать краденные аккумуляторные батареи задержан омич, от действий которого пострадали два автолюбителя. Первая кража была совершена по ул. Багратиона. Владелец машины отлучился всего лишь на несколько минут, оставив авто с работающим двигателем. Вернувшись, увидел приоткрытый капот. Под ним место для аккумулятора оказалось пустым.

При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа получила еще одно сообщение о похожем преступлении. Хозяин «семерки» оставил машину у дома и пошел на утренник в детский сад к своему ребенку. Там он пробыл всего час. А когда вернулся и стал заводить машину, быстро понял, по какой причине не может запустить двигатель.

Получив информацию о совершенных преступлениях, сотрудники правоохранительных органов взяли под контроль пункт приёма металла по ул. 21-й Амурской – от места преступлений он находится ближе остальных. Увидев мужчину с санками, полицейские поинтересовались содержимым его неподъёмной сумки. В ней-то и находились два похищенных аккумулятора. У подозреваемого также изъят ключ, при помощи которого он отсоединял провода. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».