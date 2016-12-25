Из-за гололёда в Омской области за сутки произошло 140 ДТП

За минувшие сутки из-за неблагоприятных погодных условий в регионе произошло более сотни дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб.

По сообщению регионального УМВД, дежурной частью ГИБДД в минувшие сутки на дорогах города и области зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, четыре получили травмы различной степени тяжести.

Всего госавтоинспекторами составлено 389 административных материалов за нарушение ПДД, 16 из них – за управление транспортными средствами в нетрезвом виде.