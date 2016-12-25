Из-за гололёда в Омской области за сутки произошло 140 ДТП
Общество  •  25 декабря 2016, 10:23, последнее обновление 25 декабря 2016, 10:26  •  печать

Из-за гололёда в Омской области за сутки произошло 140 ДТП

Автор: Виктория Стрельникова

За минувшие сутки из-за неблагоприятных погодных условий в регионе произошло более сотни дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб.

По сообщению регионального УМВД, дежурной частью ГИБДД в минувшие сутки на дорогах города и области зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, четыре получили травмы различной степени тяжести.

Всего госавтоинспекторами составлено 389 административных материалов за нарушение ПДД, 16 из них – за управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

r Теги  •  #ГИБДД #дороги #ДТП #Омск

Комментарии

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Таисия Петрова  •  25 декабря 2016, 13:35

Это ж можно ли подумать, мало того на улице погода для езды на машине никакая, а тут еще и пьяные за руль садятся.

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Виктор Леонов  •  25 декабря 2016, 12:41

Ужасные цифры. В гололед лучше вообще не выезжать, а если очень надо, то ехать крайне осторожно и медленно.

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