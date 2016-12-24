Школьники одной из омских школ сидят на уроках в пуховиках

Накануне вечером в паблике "Омск ВК" появилась фотография, на которой дети сидят на уроке в пуховиках. Омичка Светлана Сорокина попросила совета, что делать в такой ситуации, и к кому идти жаловаться.

Ситуация произошла в Амурском поселке в школе №23. Пользователи соцсети отметили, что подобные ситуации происходят в Омске достаточно часто.

"Здравствуйте, посоветуйте, куда обратится за помощью. В школе 23 в Амурском поселке очень холодно, дети сидят за партами в пуховиках и шапках, ходят 5 человек, много детей заболело, температура под 39, и кашель сильный", - написала школьница в соцсети.

Омичке порекомендовали написать в министерство образования Омска, Роспотребнадзор и даже обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, департамент образования омской мэрии посоветовал освободить школьников от занятий при ухудшении погоды. Если температура воздуха опустится ниже -32°С, в школу могут не идти учащиеся 5-9 классов, а при температуре воздуха ниже -35°С от занятий освободят старшеклассников.