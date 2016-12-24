Школьники одной из омских школ сидят на уроках в пуховиках
Общество  •  24 декабря 2016, 14:51, последнее обновление 24 декабря 2016, 17:24  •  печать

Школьники одной из омских школ сидят на уроках в пуховиках

Автор: Вероника Делор

Дети жалуются на низкие температуры в учебных кабинетах.

Накануне вечером в паблике "Омск ВК" появилась фотография, на которой дети сидят на уроке в пуховиках. Омичка Светлана Сорокина попросила совета, что делать в такой ситуации, и к кому идти жаловаться.

Ситуация произошла в Амурском поселке в школе №23. Пользователи соцсети отметили, что подобные ситуации происходят в Омске достаточно часто.

"Здравствуйте, посоветуйте, куда обратится за помощью. В школе 23 в Амурском поселке очень холодно, дети сидят за партами в пуховиках и шапках, ходят 5 человек, много детей заболело, температура под 39, и кашель сильный", - написала школьница в соцсети.

Омичке порекомендовали написать в министерство образования Омска, Роспотребнадзор и даже обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, департамент образования омской мэрии посоветовал освободить школьников от занятий при ухудшении погоды. Если температура воздуха опустится ниже -32°С, в школу могут не идти учащиеся 5-9 классов, а при температуре воздуха ниже -35°С от занятий освободят старшеклассников.

Омских школьников оставят дома в грядущие морозы

r Теги  •  #морозы #погода #школьники

Комментарии

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soveren11 Эксквайр  •  24 декабря 2016, 20:16

Просто нет слов, одни непечатные выражения. Неужели нельзя было на время отменить уроки? Администрация в школе заслуживает наказания, да и пассивность родителей непонятна. Дотянули. Хоть кто-то за это ответит?!

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