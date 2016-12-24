Владимир Путин объяснил отмену оперы "Иисус Христос - суперзвезда" в Омске
Общество  •  23 декабря 2016, 21:16, последнее обновление 24 декабря 2016, 12:53  •  печать

Владимир Путин объяснил отмену оперы "Иисус Христос - суперзвезда" в Омске

Автор: Роман Зубрилов

Во время пресс-конференции президент России сообщил, что никакого запрета на показ в Омске резонансной рок-оперы не было.

Сегодня, 23 декабря, в Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Один из вопросов коснулся несостоявшегося в Омске показа рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда".

"Не надо фобиями питаться, не надо питаться ложной информацией. Спектакль за год до этого состоялся в Омске. Было много народу. А сейчас, когда начали продавать билеты, два месяца продавали - продали 46 билетов. Поэтому устроители этого спектакля отказались сами добровольно от того, чтобы его проводить. Вот и все. Никто ничего не запрещал", - ответил Владимир Путин.

Отметим, что гастроли петербургского театра с постановкой "Иисус Христос - суперзвезда" в Омске были отменены в октябре. По официальной версии, спектакль сняли с показа по инициативе прокатчика.

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r Теги  •  #Владимир Путин #Иисус #пресс-конференция

Комментарии

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Сергей Ефименко  •  24 декабря 2016, 14:15

Культурных слов, просто нет. Это что уровень президента, знать, в каком театре, какой спектакль не прошел. Может еще вопросы по детсадиковским утренникам передать на решения президенту.

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Лена Головина  •  24 декабря 2016, 11:39

Наверно, билеты были очень дорогие, раз люди не пошли на мюзикл, хотя есть в городе очень много почитателей данного вида творчества.

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Сергей Неключев  •  24 декабря 2016, 15:31

Все, кто хотел, наверное уже просто посмотрели, остальным это не интересно, вот билеты и не стали покупать.

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