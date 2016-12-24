Владимир Путин объяснил отмену оперы "Иисус Христос - суперзвезда" в Омске

Сегодня, 23 декабря, в Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Один из вопросов коснулся несостоявшегося в Омске показа рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда".
"Не надо фобиями питаться, не надо питаться ложной информацией. Спектакль за год до этого состоялся в Омске. Было много народу. А сейчас, когда начали продавать билеты, два месяца продавали - продали 46 билетов. Поэтому устроители этого спектакля отказались сами добровольно от того, чтобы его проводить. Вот и все. Никто ничего не запрещал", - ответил Владимир Путин.
Отметим, что гастроли петербургского театра с постановкой "Иисус Христос - суперзвезда" в Омске были отменены в октябре. По официальной версии, спектакль сняли с показа по инициативе прокатчика.
Культурных слов, просто нет. Это что уровень президента, знать, в каком театре, какой спектакль не прошел. Может еще вопросы по детсадиковским утренникам передать на решения президенту.
Наверно, билеты были очень дорогие, раз люди не пошли на мюзикл, хотя есть в городе очень много почитателей данного вида творчества.
Все, кто хотел, наверное уже просто посмотрели, остальным это не интересно, вот билеты и не стали покупать.