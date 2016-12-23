В омском минздраве рассказали, как будут работать больницы в новогодние праздники
Общество  •  23 декабря 2016, 16:13, последнее обновление 23 декабря 2016, 16:26  •  печать

В омском минздраве рассказали, как будут работать больницы в новогодние праздники

Автор: Вероника Делор

Появилось расписание работы учреждений здравоохранения в праздничные дни.

С 1 по 9 января травмпункты, скорая помощь и дежурные медицинские службы будут работать круглосуточно. Работа регистратуры и приём пациентов дежурными терапевтами во взрослых поликлиниках будет проходить с 9:00 до 14:00, а в детских - с 8:00 до 14:00. Вызвать врача на дом можно будет с 9:00 до 15:00 во взрослых поликлиниках и в детских с 8:00 до 15:00 .

Стоматологическая помощь взрослым и детям будет оказываться в "Городской клинической стоматологической поликлинике № 1" на улице Волочаевская с 15:00 до 18:00, а с 9:00 до 15:00 - в стоматологиях административных округов. Получить экстренную офтальмологическую помощь взрослые и дети смогут в Клинической офтальмологической больнице на улице Лермонтова.

Отметим, травмпункты будут работать в "Городской поликлинике № 1" на улице Карла Либкнехта, в поликлинике "Городской больницы № 3" по улице Энергетиков и в "Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2" на улице Лизы Чайкиной. Детям, получившим травму, будет оказана помощь в "Городской детской клинической больнице № 3" на улице Магистральной.

r Теги  •  #больница #медицинская помощь #новый год #поликлиника #праздничные дни #травмпункт

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