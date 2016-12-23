В омском минздраве рассказали, как будут работать больницы в новогодние праздники

С 1 по 9 января травмпункты, скорая помощь и дежурные медицинские службы будут работать круглосуточно. Работа регистратуры и приём пациентов дежурными терапевтами во взрослых поликлиниках будет проходить с 9:00 до 14:00, а в детских - с 8:00 до 14:00. Вызвать врача на дом можно будет с 9:00 до 15:00 во взрослых поликлиниках и в детских с 8:00 до 15:00 .

Стоматологическая помощь взрослым и детям будет оказываться в "Городской клинической стоматологической поликлинике № 1" на улице Волочаевская с 15:00 до 18:00, а с 9:00 до 15:00 - в стоматологиях административных округов. Получить экстренную офтальмологическую помощь взрослые и дети смогут в Клинической офтальмологической больнице на улице Лермонтова.

Отметим, травмпункты будут работать в "Городской поликлинике № 1" на улице Карла Либкнехта, в поликлинике "Городской больницы № 3" по улице Энергетиков и в "Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2" на улице Лизы Чайкиной. Детям, получившим травму, будет оказана помощь в "Городской детской клинической больнице № 3" на улице Магистральной.