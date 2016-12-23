После обрушения казармы в Омске Сергей Шойгу начнёт ликвидацию "Спецстроя"

Заниматься строительством объектов для нужд Министерства обороны страны теперь будут восемь специально созданных предприятий. Подобное решение в военном ведомстве принято после трагедии в омском поселке Светлый. "Спецстрой", возводивший рухнувшую казарму, ликвидируют.

После обрушения казармы в поселке Светлом, министр обороны России наметил серьезную реформу военно-строительного комплекса. Планируется, что теперь заниматься строительством спецобъектов ведомства будут восемь специально созданных ФГУПов. "Спецстрой", который ранее отвечал за это направление, ликвидируют. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на итоговой коллегии военного ведомства. Ранее о ликвидации предприятия заявлял президент Владимир Путин.

- Это исключит промежуточные звенья и посредников при реализации госконтрактов по строительству, обеспечит выполнение работ преимущественно силами наших предприятий, - отметил Сергей Шойгу.

Напомним, трагедия в Светлом произошла в июле 2015 года. В результате обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ погибло 24 человека, 20 получили ранения. Основной причиной трагедии назвали нарушения при строительстве и реконструкции здания, которая проводилась за несколько лет до этого.