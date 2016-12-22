В морозы обитателей омского зоопарка стали больше кормить

Как сообщили в Большереченском зоопарке, ещё в начале зимы теплолюбивые животные были переведены в тёплые вольеры, а копытные и животные отряда кошачьих (тигры, леопарды, сибирские рыси) остались в вольерах на улице.

Сотрудники зоопарка заверили, что обитателям уличных вольеров холода не страшны и питомцы чувствуют себя хорошо. С наступлением морозов они стали получать больше еды - мяса, сена и комбикормома, а у травоядных обитателей убрали из рациона овощи, которые дают сок. И если в теплое время года животных кормили один раз в день, то с приходом холодов животных, находящихся в открытых вольерах, стали кормить три раза в сутки.