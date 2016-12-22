В морозы обитателей омского зоопарка стали больше кормить
Общество  •  22 декабря 2016, 16:37, последнее обновление 22 декабря 2016, 16:46  •  печать

В морозы обитателей омского зоопарка стали больше кормить

Автор: Варвара Козловская

Из-за морозов обитателям Большереченского зоопарка увеличили рацион питания.

Как сообщили в Большереченском зоопарке, ещё в начале зимы теплолюбивые животные были переведены в тёплые вольеры, а копытные и животные отряда кошачьих (тигры, леопарды, сибирские рыси) остались в вольерах на улице.

Сотрудники зоопарка заверили, что обитателям уличных вольеров холода не страшны и питомцы чувствуют себя хорошо. С наступлением морозов они стали получать больше еды - мяса, сена и комбикормома, а у травоядных обитателей убрали из рациона овощи, которые дают сок. И если в теплое время года животных кормили один раз в день, то с приходом холодов животных, находящихся в открытых вольерах, стали кормить три раза в сутки.

r Теги  •  #Большереченский зоопарк #животные #корм #Омск

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Бывший лидер ЛДПР стал советником омского губернатора  •  сегодня, 16:55
В Омске нетипично для декабря подорожал бензин  •  сегодня, 16:43
Омич после ночи с девушкой в гостинице лишился телефона за 50 тыс. рублей  •  сегодня, 15:45  •   4
Пьяному омичу, сообщившему о ложном взрыве, грозит три года тюрьмы  •  сегодня, 15:09  •   1
За подготовку Омска к 300-летию министру Мединскому вручат госнаграду  •  сегодня, 14:49  •   1
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь