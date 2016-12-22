Омская школьница выиграла награду международного конкурса

В польском городе Торуне завершился 20-й Международный биеннале детского и молодёжного рисунка "Торунь-2016". Почётная грамота и ценный приз достались учащейся детской художественной школы № 3 имени Гурова Екатерине Тимко.

Организатором выставки стала Торуньская галерея детского изобразительного искусства. В финале конкурса участвовало более 800 работ из 31 страны. Дипломы и призы получили 40 победителей и 40 участников творческого смотра.

"Катя учится с огромным желанием, - рассказала преподаватель ДХШ № 3 имени Гурова Елена Ткалич. - Успешно справляется со всеми заданиями, независимо от вида изобразительной деятельности. К выполнению каждой работы подходит творчески. В композициях, пожалуй, в полной мере проявляются её столь ценные качества, как бескрайняя фантазия, энергия, темперамент, воображение, непосредственность. В любой работе Кати ощущается оригинальность мышления, а природные способности подсказывают ей самостоятельный путь в осуществлении замысла. Всё это позволяет девочке создавать очень эмоциональные, эффектные, неординарные работы, которые отличаются от работ многих сверстников".

Отметим, что работы Екатерины Тимко и до этого получили высокие награды. Омичка стала победительницей международного конкурса живописи и графики "На своей земле", всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству "Жигулёвская палитра" и городского конкурса учащихся детских художественных школ и детских школ искусств Омска "Образ-2016".