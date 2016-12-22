Общество  •  22 декабря 2016, 15:49, последнее обновление 22 декабря 2016, 15:54  •  печать

Омский предприниматель Станислав Мацелевич останется в СИЗО до весны

Предпринимателю, обвиняемому в обналичивании денежных средств, продлили срок содержания под стражей. В СИЗО Станислав Мацелевич будет находиться до 14 марта 2017 года.

Омский областной суд оставил в силе решение Куйбышевского районного суда о продлении срока содержания под стражей омского предпринимателя Станислава Мацелевича. Напомним, он обвиняется в незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества (преступной организации). За время своей криминальной деятельности члены группы создавали фиктивные фирмы, через которые обналичивали денежные средства. «Доход», полученный за это время, составил 322 млн руб.

В Омске Станислав Мацелевич возглавлял СРО «Первая гильдия строителей», «Страховую инвестиционную компанию», вместе с братом Владиславом владел активами «Единого строительного банка».

В СИЗО предприниматель будет находиться до 14 марта 2017 года. В общей сложности, прошел уже год с момента нахождения Мацелевича в следственном изоляторе.

r Теги  •  #СИЗО

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Бывший лидер ЛДПР стал советником омского губернатора  •  сегодня, 16:55
В Омске нетипично для декабря подорожал бензин  •  сегодня, 16:43
Омич после ночи с девушкой в гостинице лишился телефона за 50 тыс. рублей  •  сегодня, 15:45  •   4
Пьяному омичу, сообщившему о ложном взрыве, грозит три года тюрьмы  •  сегодня, 15:09  •   1
За подготовку Омска к 300-летию министру Мединскому вручат госнаграду  •  сегодня, 14:49  •   1
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь