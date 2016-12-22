Омский предприниматель Станислав Мацелевич останется в СИЗО до весны

Омский областной суд оставил в силе решение Куйбышевского районного суда о продлении срока содержания под стражей омского предпринимателя Станислава Мацелевича. Напомним, он обвиняется в незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества (преступной организации). За время своей криминальной деятельности члены группы создавали фиктивные фирмы, через которые обналичивали денежные средства. «Доход», полученный за это время, составил 322 млн руб.
В Омске Станислав Мацелевич возглавлял СРО «Первая гильдия строителей», «Страховую инвестиционную компанию», вместе с братом Владиславом владел активами «Единого строительного банка».
В СИЗО предприниматель будет находиться до 14 марта 2017 года. В общей сложности, прошел уже год с момента нахождения Мацелевича в следственном изоляторе.
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