В гаражах у омичей нашли три Bentley

По данным налоговой службы, в Омской области общая сумма поступлений от транспортного налога составит более одного миллиарда рублей. Как выясняется, омичи являются и владельцами авто премиальных марок, налог за который превышает 100 тыс. руб. Три собственника Bentley за свои машины перечислят в бюджет более 380 тыс. рублей.

Самым ёмким, с точки зрения поступлений в бюджет региона, из трёх имущественных налогов физических лиц по-прежнему является транспортный налог. По данным уточнённого анализа налоговой базы, этот налог заплатит 453 тыс. омских налогоплательщиков на общую сумму 1,18 млрд руб. Это на 70 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщают в региональном управлении Федеральной налоговой службы, при исчислении транспортного налога применяются повышающие коэффициенты в отношении автомобилей, чья стоимость превышает 3 млн руб. Наибольший коэффициент равен трём. Как выясняется, в Омской области он применён по трём транспортным средствам марки Bentley. Общая сумма налога за эти три авто составила 384 тыс. руб.