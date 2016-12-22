Владелец прав на омских "Любочку" и "Степаныча" хочет судиться с фирмами из Екатеринбурга и Москвы

Сегодня, 22 декабря, в Арбитражном суде Омской области началось рассмотрение дела о нарушении авторских прав на известные омские скульптуры - "Люба" и "Степан". Индивидуальный предприниматель Роман Рудаков, выкупивший в прошлом году исключительное авторское право на изваяния на 70 лет, подал иск к ООО "Омский ракурс". Издательство выпустило к 300-летию Омска три тысячи экземпляров фотоальбомов с видами города. На снимки фотохудожника Владимира Кудринского попали обе скульптуры. За использование их образов без разрешения Рудаков потребовал 7 млн 800 тыс. рублей.

Адвокат истца Игорь Колесников пояснил сегодня журналистам, что правообладатель не стал бы начинать судебное разбирательство, если бы все экземпляры книги были подарочными. Известно, что "некий бизнесмен" купил у "Омского ракурса" тысячу фотоальбомов на сумму 1,1 млн рублей и безвозмездно передал их омским библиотекам. В свою очередь, авторы фотоальбома заявляют, что не преследовали коммерческих целей.

Роман Рудаков предъявил иски ещё к нескольким компаниям из Омска и других городов. Правообладатель насчитал минимум пять иногородних компаний, которые нарушают авторские права, - в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Причём не все из них занимаются изготовлением сувениров. Так, питерская фирма использует образ "Степаныча" для рекламы своих услуг - канализационных работ.

Есть книги и очень много сувениров. Как ни странно, "Степан" и "Люба" - самые "продвинутые" скульптуры на рынке России, - акцентировал Игорь Колесников.

Добавим, что сами скульптуры "Люба" и "Степан" находятся на балансе администрации Омска.

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