Омским магазинам запрещают торговать алкоголем на новогодние праздники
Общество  •  22 декабря 2016, 11:33  •  печать

Омским магазинам запрещают торговать алкоголем на новогодние праздники

Автор: Екатерина Криль

С завтрашнего дня вступает в силу запрет на продажу алкогольных напитков в местах проведения массовых мероприятий.

С 23 декабря в округах Омска стартуют новогодние массовые гуляния. Праздничный марафон начнётся с открытия окружной ёлки в сквере "Юбилейный" на улице Труда и завершится с окончанием представлений в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. На протяжении всего этого времени в городе будет действовать ограничения на продажу спиртного.

Согласно областному законодательству реализация спиртосодержащей продукции (в том числе пива) запрещена во время мероприятий, за два часа до их начала и в течение двух часов после их окончаний. Торговля ограничивается в радиусе 50 метров от места проведения праздников.

Запрет на торговлю алкоголем будет действовать с 23 декабря до 8 января.

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r Теги  •  #алкоголь #новый год #торговля

Комментарии

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Анна Орлова  •  22 декабря 2016, 14:42

Самые хитрые дотащут из дома или придут к местам празднования уже "красивые". Жаль, что люди не могут совсем без алкоголя праздновать.

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Виктор Леонов  •  22 декабря 2016, 12:31

И правильно, в местах празднования можно обойтись без алкоголя, выпить можно дома.

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Елена Сергеева  •  22 декабря 2016, 12:14

Сейчас итак страшно приобретать спиртное, а во время массовых гуляний этот процесс контролировать труднее. Главное, чтобы какие-нибудь ушлые ребята не активизировались. Так что эта мера - палка о двух концах.

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