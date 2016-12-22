Омским магазинам запрещают торговать алкоголем на новогодние праздники

С 23 декабря в округах Омска стартуют новогодние массовые гуляния. Праздничный марафон начнётся с открытия окружной ёлки в сквере "Юбилейный" на улице Труда и завершится с окончанием представлений в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. На протяжении всего этого времени в городе будет действовать ограничения на продажу спиртного.
Согласно областному законодательству реализация спиртосодержащей продукции (в том числе пива) запрещена во время мероприятий, за два часа до их начала и в течение двух часов после их окончаний. Торговля ограничивается в радиусе 50 метров от места проведения праздников.
Запрет на торговлю алкоголем будет действовать с 23 декабря до 8 января.
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Самые хитрые дотащут из дома или придут к местам празднования уже "красивые". Жаль, что люди не могут совсем без алкоголя праздновать.
И правильно, в местах празднования можно обойтись без алкоголя, выпить можно дома.
Сейчас итак страшно приобретать спиртное, а во время массовых гуляний этот процесс контролировать труднее. Главное, чтобы какие-нибудь ушлые ребята не активизировались. Так что эта мера - палка о двух концах.