Омские спасатели встретили пьяных рыбаков во время рейда

Омские сотрудники МЧС провели патрулирования акватории Иртыша в рамках акции "Безопасный лёд". Во время рейда спасатели обнаружили пьяных рыбаков, которые, не смотря на погоду, занимались своим промыслом.

- Одной из самых распространенных причин провала под лед является алкоголь. На льду людей подстерегают всевозможные опасности, которые нужно уметь предвидеть и знать, как их избежать. В нетрезвом же виде инстинкт самосохранения у людей притупляется. Внимание снижается. И люди в алкогольном состоянии неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными, - рассказал инспектор ГИМС Александр Бузалаев.

Инспекторы провели с рыбаками профилактическую беседу на тему, почему нельзя пытаться согреваться алкоголем и находиться на льду в нетрезвом состоянии. Также сотрудники МЧС выдали рыболовам памятки о том, как вести себя при провале под лёд.