Общество  •  21 декабря 2016, 16:35, последнее обновление 21 декабря 2016, 21:32  •  печать

Омские спасатели встретили пьяных рыбаков во время рейда

Автор: Вероника Делор

Сотрудники МЧС России по Омской области провели рейд в рамках акции "Безопасный лёд".

Омские сотрудники МЧС провели патрулирования акватории Иртыша в рамках акции "Безопасный лёд". Во время рейда спасатели обнаружили пьяных рыбаков, которые, не смотря на погоду, занимались своим промыслом.

- Одной из самых распространенных причин провала под лед является алкоголь. На льду людей подстерегают всевозможные опасности, которые нужно уметь предвидеть и знать, как их избежать. В нетрезвом же виде инстинкт самосохранения у людей притупляется. Внимание снижается. И люди в алкогольном состоянии  неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными, - рассказал инспектор ГИМС Александр Бузалаев.

Инспекторы провели с рыбаками профилактическую беседу на тему, почему нельзя пытаться согреваться алкоголем и находиться на льду в нетрезвом состоянии. Также сотрудники МЧС выдали рыболовам памятки о том, как вести себя при провале под лёд.

r Теги  •  #алкоголь #МЧС #рыбаки

Комментарии

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Таисия Петрова  •  21 декабря 2016, 20:37

Вот так история, рыбаки пьяные, неужели такое может быть? Даже фильм такой снят об особенностях нашей рыбалки )

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Марина  •  22 декабря 2016, 08:06

Да, пьяные рыбаки не редкость. А ведь неокрепший лед часто недооценивают, особенно в нетрезвом состоянии.

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Игорь Усов  •  21 декабря 2016, 18:36

Обычная история. Какая зимняя рыбалка обходится без выпивки? Надо же как-то согреваться.

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