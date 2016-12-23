Омский мэр повёл первую благотворительную ёлку

На первой в этом году благотворительной ёлке мэр Омска Вячеслав Двораковский пожелал детям верить в себя и родной город, сообщает пресс-служба администрации города. В этом году в рамках этого социального проекта пройдёт 35 ёлок для детей из социально незащищённых и многодетных семей, отличников учёбы, активистов и одарённых ребят. Торжества пройдут в пяти дворцах культуры: ДК "Рубин", им. Красной гвардии, "Звёздный", "Иртыш" и им. В.Е. Часницкого в микрорайоне "Крутая Горка". Всего на ёлках побывает 10 000 юных омичей.

Около 10 лет этот дворец культуры был заброшен. Но теперь он снова принимает гостей. Надо верить в себя, в наш любимый Омск и упорно трудиться - и тогда даже самая смелая мечта сможет стать реальностью, - заявил на первой ёлке градоначальник.

За неделю до Нового года новогодние программы стартуют в омских театрах. В театре "Студия" Любови Ермолаевой" юным зрителям покажут сказку-скоморошину "Морозко". В период с 23 декабря по 8 января посетить 50 новогодних спектаклей смогут 8 500 юных омичей. В период с 24 декабря по 9 января 28 спектаклей посетят свыше 1 600 человек в Лицейском театре.