Омский мэр повёл первую благотворительную ёлку
Политика  •  23 декабря 2016, 16:30, последнее обновление 23 декабря 2016, 16:41  •  печать

Омский мэр повёл первую благотворительную ёлку

Автор: Василий Епанчинцев

В ДК "Рубин" прошла первая благотворительная ёлка мэра Омска.

На первой в этом году благотворительной ёлке мэр Омска Вячеслав Двораковский пожелал детям верить в себя и родной город, сообщает пресс-служба администрации города. В этом году в рамках этого социального проекта пройдёт 35 ёлок для детей из социально незащищённых и многодетных семей, отличников учёбы, активистов и одарённых ребят. Торжества пройдут в пяти дворцах культуры: ДК "Рубин", им. Красной гвардии, "Звёздный", "Иртыш" и им. В.Е. Часницкого в микрорайоне "Крутая Горка". Всего на ёлках побывает 10 000 юных омичей.

Около 10 лет этот дворец культуры был заброшен. Но теперь он снова принимает гостей. Надо верить в себя, в наш любимый Омск и упорно трудиться - и тогда даже самая смелая мечта сможет стать реальностью, - заявил на первой ёлке градоначальник.

За неделю до Нового года новогодние программы стартуют в омских театрах. В театре "Студия" Любови Ермолаевой" юным зрителям покажут сказку-скоморошину "Морозко". В период с 23 декабря по 8 января посетить 50 новогодних спектаклей смогут 8 500 юных омичей. В период с 24 декабря по 9 января 28 спектаклей посетят свыше 1 600 человек в Лицейском театре.

Мэр Омска уходит из эфира

r Теги  •  #Вячеслав Двораковский #ёлка

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