За подготовку Омска к 300-летию министру Мединскому вручат госнаграду

По инициативе депутатов Законодательного собрания региона в правительство РФ будет направлено ходатайство о представлении Владимира Мединского к государственной награде.

Сегодня, 22 декабря, вице-спикер Законодательного собрания Александр Артёмов предложил депутатам представить главу оргкомитета по подготовке Омска к 300-летию к государственной награде.

- Не все проекты 300-летия были построены, некоторые просто отодвинули, но работа оргкомитета, когда его возглавил Владимир Мединский, приобрела систематический характер, - объявил Александр Артёмов. - Появилось много объектов: Воскресенский собор, цирк, Калачинский дворец культуры. Нам бы побольше таких соратников, которые вносят вклад, чтобы регион славился культурными объектами.

Фракция КПРФ, однако, решила не поддерживать данное ходатайство. Адам Погарский, один из её представителей, объявил, что чести Законодательному собранию такой шаг не составит, а руководство оргкомитетом заняло одну сотую часть рабочего времени Владимира Мединского. Большинство парламентариев с коммунистами не согласились и приняли решение направить документ в правительство РФ.