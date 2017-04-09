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9 апреля 2017, воскресенье, 18:21
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Православные отметили Вербное воскресенье
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"Тотальный диктант" проверил омичей на грамотность
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Навруз принёс в Омск весну
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В Омске завершился конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени Шпета
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Виолончелист Кирилл Родин дал концерт в Омске
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В Омске начался II Межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета
52
В Омске открылась выставка Никаса Сафронова
28
Улыбки и мускулы. Омск собрал бодибилдеров со всей Сибири
45
В Омске прошёл митинг в честь воссоединения Крыма с Россией
25
"Авангард" вступил в борьбу с "Ак Барсом"
20
"Радио Сибирь" подарило омичкам 1500 тюльпанов в честь 8 марта!
27
"Хор Турецкого" спел для омских женщин
18
Омичка надула гигантский мыльный пузырь с людьми внутри
38
Омские моржи проводили зиму массовым обливанием водой
16
Поворот на весну: проводы Масленицы в Омске совпали с оттепелью
56
23 февраля: праздничный парад на Соборной площади
45
"Авангард" начал выступление в плей-офф-2017
29
"Лыжня России" собрала тысячи омичей
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Омичи устроили морозный дрифт
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Ставки сделаны. Что известно омичам о тех, кто может стать мэром?
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