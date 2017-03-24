Фоторепортажи

В Омске начался II Межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета
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В Омске открылась выставка Никаса Сафронова
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Улыбки и мускулы. Омск собрал бодибилдеров со всей Сибири
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В Омске прошёл митинг в честь воссоединения Крыма с Россией
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"Авангард" вступил в борьбу с "Ак Барсом"
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"Радио Сибирь" подарило омичкам 1500 тюльпанов в честь 8 марта!
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"Хор Турецкого" спел для омских женщин 
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Омичка надула гигантский мыльный пузырь с людьми внутри
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Омские моржи проводили зиму массовым обливанием водой
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Поворот на весну: проводы Масленицы в Омске совпали с оттепелью
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23 февраля: праздничный парад на Соборной площади
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"Авангард" начал выступление в плей-офф-2017
29
"Лыжня России" собрала тысячи омичей
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Омичи устроили морозный дрифт
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"Авангард" погрузился в подготовку к плей-офф
37
Когда собаки лучше докторов
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Хоккей по-сибирски. Чиновники и священнослужители вышли на лёд в валенках
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Крещение без морозов. Омичи проходят обряд омовения
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Заключённые отмечают Крещение Господне за решёткой
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Уфимец выиграл "Рождественский полумарафон-2017"
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