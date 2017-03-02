Омичка надула гигантский мыльный пузырь с людьми внутри

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2 марта 2017, четверг, 21:58
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Главная ёлка Омска открылась с ледовым городком и оленями
25
Омский цирк открылся ярким шоу
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Воскресенский собор превращается в храм-музей
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Полное надувательство. Омичка надула самый большой в мире пузырь
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