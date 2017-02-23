"Авангард" начал выступление в плей-офф-2017

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23 февраля 2017, четверг, 00:11
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Уфимец выиграл "Рождественский полумарафон-2017"
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Еврейская община Омска отмечает Хануку
26
Главная ёлка Омска открылась с ледовым городком и оленями
25
Омский цирк открылся ярким шоу
46
Воскресенский собор превращается в храм-музей
22
Полное надувательство. Омичка надула самый большой в мире пузырь
18
В Омске прошли соревнования на собачьих упряжках
31
Дед Мороз распахнул омичам двери своей резиденции
35
Петушок, горки и лабиринт. В Омске строят крупный ледовый городок
15
Омичи строят свой Кремль - из снега и льда
31
Настоящий волшебник. Дед Мороз из Великого Устюга заехал в Омск
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