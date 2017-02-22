В Омске две мошенницы сняли с женщины порчу за 14 тысяч рублей

85-летняя женщина стала жертвой двух мошенниц, которые пообещали снять порчу с нее и ее семьи.

В полицию поступило заявление от 85-летней жительницы Омска. Она сообщила, что на проспекте Космическом к ней подошли две незнакомые женщины и убедили женщину в том, что на ней и ее семье порча. Однако мошенницы предложили свою помощь, в обмен на деньги и ювелирные украшения - в сумме они получили 14,5 тысяч рублей.

"По просьбе незнакомок бабушка вынесла из дома 8 000 рублей и золотое кольцо, которые передала злоумышленницам. После проведения ряда манипуляций мошенницы скрылись вместе с похищенным имуществом", – рассказали в УМВД по Омской области.

Женщине удалось описать приметы мошенниц, по ее словам преступницы были одеты в пуховики черного цвета, шапки темного цвета, полусапожки. В данный момент полиция пытается установить личность подозреваемых.