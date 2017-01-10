В Омской области женщина погибла под колёсами поезда

Накануне, 9 января, машинист грузового поезда заметил в междупутье на 2805 километре пикета седьмой станции тело человека. Остановив состав, он сообщил о произошедшем на станцию Москаленки. Дежурный станции передал информацию в правоохранительные органы, и на место происшествия были направлены сотрудники транспортной полиции.

- Личность погибшей была установлена, ею оказалась 48-летняя жительница посёлка Москаленки, - сообщили в пресс-службе омского ЛУ МВД России.

По данному факту сейчас проводится проверка. Транспортные полицейские напоминают о том, что объекты железной дороги являются зоной повышенной опасности, и при передвижении по ним необходимо быть предельно внимательными и осторожными.