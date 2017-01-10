В Омской области женщина погибла под колёсами поезда
Происшествия  •  10 января 2017, 16:45, последнее обновление 10 января 2017, 16:46  •  печать

В Омской области женщина погибла под колёсами поезда

Автор: Артем Кримин

Сотрудники омского ЛУ МВД России проводят проверку по факту обнаружения тела женщины на железнодорожных путях. 

Накануне, 9 января, машинист грузового поезда заметил в междупутье на 2805 километре пикета седьмой станции тело человека. Остановив состав, он сообщил о произошедшем на станцию Москаленки. Дежурный станции передал информацию в правоохранительные органы, и на место происшествия были направлены сотрудники транспортной полиции.

- Личность погибшей была установлена, ею оказалась 48-летняя жительница посёлка Москаленки, - сообщили в пресс-службе омского ЛУ МВД России.

По данному факту сейчас проводится проверка. Транспортные полицейские напоминают о том, что объекты железной дороги являются зоной повышенной опасности, и при передвижении по ним необходимо быть предельно внимательными и осторожными.

r Теги  •  #грузовой поезд #Москаленки #тело #транспортная полиция #труп
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
На омских перевозчиков составили протоколы за работу после отмены маршрутов  •  сегодня, 16:35
Омичи требуют запретить телешоу с Пугачёвой и Киркоровым  •  сегодня, 16:18  •   2
Омский биатлонист представит Россию на юниорском Кубке Европы  •  сегодня, 15:45
Скончался солист Омского музыкального театра Владимир Бессребренников  •  сегодня, 15:06  •   1
На Крещение в Омской области подготовят 40 купелей  •  сегодня, 13:39
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь