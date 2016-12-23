Гараж с дорожной техникой обрушился из-за взрыва газа в пригороде Омска
Происшествия  •  23 декабря 2016, 10:28, последнее обновление 23 декабря 2016, 11:04  •  печать

Гараж с дорожной техникой обрушился из-за взрыва газа в пригороде Омска

Автор: Екатерина Криль

Накануне вечером в деревне Петровка произошло обрушение крупного гаражного бокса. Под завалами оказались КамАЗы и асфальтоукладчики.

Сообщение об инциденте поступило на пульт спасателей вчера, 22 декабря, в 22.12. Произошло обрушение кирпичного здания площадью 1700 кв. м, разделённого на шесть боксов - пять гаражных и один бытовой.

По предварительной информации, в результате неисправности газового автомобильного оборудования грузового автомобиля "Газель" произошёл хлопок газовоздушной смеси в гаражном боксе, - рассказали корреспонденту "Омск Здесь" в ГУ МЧС России по Омской области.

В результате хлопка разрушены два бокса - бытовой и гаражный площадью 500 кв. м. Ещё два гаража повреждены частично. Под завалами оказалось несколько единиц крупной техники - два КамАЗа, два асфальтоукладчика, две "Газели" и три личных легковых автомобиля. В соседних полуразрушенных боксах стоят грузовой топливозаправщик, два КамАЗа, два трактора и две легковушки. Эти автомобили повреждены незначительно. Всего в здании находились 32 машины. Пострадавших среди людей нет.

Добавим, что сегодня утром начался разбор завалов.

Видео: ГУ МЧС России по Омской области

r Теги  •  #видео #газ #гараж #МЧС #Омский район

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