Глава Керчи передал обманутым омским строителям билеты домой
Происшествия  •  23 декабря 2016, 08:03, последнее обновление 23 декабря 2016, 09:56  •  печать

Глава Керчи передал обманутым омским строителям билеты домой

Автор: Василий Епанчинцев

К новому году омские строители без денег вернуться домой из Керчи.

Накануне глава Керчи Владимир Подлипенцев передал строительной бригаде из Омска билеты домой, сообщает kerch.com.ru. Омские строители фирмы "НИК" строили дома для переселенцев с Цементной Слободки. Однако подрядчик не заплатил им, поэтому бригада не имела возможности вернуться домой. Глава Керчи пообещал строителям, что новый год они встретят дома с семьями.

Прорабу Анатолию Махаткову были вручены билеты авиабилеты на семь человек из Симферополя в Омск. Билеты были приобретены за счёт внебюджетных средств. Заработанные на стройке деньги бригаде до сих пор не выплачены.

Голодавшие на Севере омские речники вернулись домой

r Теги  •  #Керчь #строители

Комментарии

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Лена Головина  •  23 декабря 2016, 10:08

Что они скажут дома женам и детям? Что Новый год придет, а елки и подарков не будет?. Они должны были остаться и добиться денег за свой труд.

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Лариса Савельева  •  23 декабря 2016, 08:32

Хоть домой люди возвратятся, это что ж за отношение такое, отработали, а зарплату забыли отдать?

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