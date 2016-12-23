Глава Керчи передал обманутым омским строителям билеты домой

К новому году омские строители без денег вернуться домой из Керчи.

Накануне глава Керчи Владимир Подлипенцев передал строительной бригаде из Омска билеты домой, сообщает kerch.com.ru. Омские строители фирмы "НИК" строили дома для переселенцев с Цементной Слободки. Однако подрядчик не заплатил им, поэтому бригада не имела возможности вернуться домой. Глава Керчи пообещал строителям, что новый год они встретят дома с семьями.

Прорабу Анатолию Махаткову были вручены билеты авиабилеты на семь человек из Симферополя в Омск. Билеты были приобретены за счёт внебюджетных средств. Заработанные на стройке деньги бригаде до сих пор не выплачены.