Глава Керчи передал обманутым омским строителям билеты домой

Накануне глава Керчи Владимир Подлипенцев передал строительной бригаде из Омска билеты домой, сообщает kerch.com.ru. Омские строители фирмы "НИК" строили дома для переселенцев с Цементной Слободки. Однако подрядчик не заплатил им, поэтому бригада не имела возможности вернуться домой. Глава Керчи пообещал строителям, что новый год они встретят дома с семьями.
Прорабу Анатолию Махаткову были вручены билеты авиабилеты на семь человек из Симферополя в Омск. Билеты были приобретены за счёт внебюджетных средств. Заработанные на стройке деньги бригаде до сих пор не выплачены.
Что они скажут дома женам и детям? Что Новый год придет, а елки и подарков не будет?. Они должны были остаться и добиться денег за свой труд.
Хоть домой люди возвратятся, это что ж за отношение такое, отработали, а зарплату забыли отдать?