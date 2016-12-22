Пьяному омичу, сообщившему о ложном взрыве, грозит три года тюрьмы

Следствие установило, что вечером 16 июля 2016 года 44-летний омич позвонил в службу экстренного реагирования и заявил о том, что собирается взорвать один из домов на улице Маркова. На место сразу же выехали полицейские, спасатели, врачи и работники газовой службы. Однако сообщение оказалось ложным.

Полицейские быстро установили личность и местонахождение звонившего. К моменту их прибытия мужчина оказался пьян, и рассказал, что решил развлечься с помощью сообщения о взрыве.

Уголовное дело возбуждено по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и передано в суд. Омичу грозит до трёх лет тюрьмы и штраф в размере порядка 20 тыс.