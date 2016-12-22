Пьяному омичу, сообщившему о ложном взрыве, грозит три года тюрьмы
Происшествия  •  22 декабря 2016, 15:09, последнее обновление 22 декабря 2016, 15:27  •  печать

Пьяному омичу, сообщившему о ложном взрыве, грозит три года тюрьмы

Автор: Вероника Делор

44-летнему жителю Омска грозит срок и штраф за ложный вызов.

Следствие установило, что вечером 16 июля 2016 года 44-летний омич позвонил в службу экстренного реагирования и заявил о том, что собирается взорвать один из домов на улице Маркова. На место сразу же выехали полицейские, спасатели, врачи и работники газовой службы. Однако сообщение оказалось ложным.

Полицейские быстро установили личность и местонахождение звонившего. К моменту их прибытия мужчина оказался пьян, и рассказал, что решил развлечься с помощью сообщения о взрыве.

Уголовное дело возбуждено по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и передано в суд. Омичу грозит до трёх лет тюрьмы и штраф в размере порядка 20 тыс.  

r Теги  •  #ложный вызов #уголовное дело

Комментарии

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Владимир Семенов  •  22 декабря 2016, 15:41

Три года - немалый, но справедливый срок за такое преступление, совершенное под воздействием алкоголя.

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