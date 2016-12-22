Происшествия  •  21 декабря 2016, 22:40, последнее обновление 22 декабря 2016, 04:38  •  печать

В Омской области в аварии пострадал годовалый ребёнок

Автор: Роман Зубрилов

Водитель не справился с управлением и протаранил машину на встречной полосе.

Сегодня в Таврическом районе около 12 часов произошла авария. Как сообщают работники полиции, виновником ДТП стал 45-летний водитель Toyota Camry. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался лоб в лоб с ВАЗ-2107, в салоне которого находился один мужчина.

На место происшествия вызвали медиков. Женщине и ребёнку, которые находились в салоне Toyota потребовалась помощь врачей. 52-летнего водителям ВАЗ пришлось госпитализировать.

В настоящее время полиция выясняет причины ДТП.

r Теги  •  #ВАЗ-2107 #дети пострадали #ДТП

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